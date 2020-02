Travolta in scooter, si cercano testimoni

Concorezzo. E' in cerca di testimoni la donna che, sabato mattina, è rimasta coinvolta in un terribile incidente nei pressi della rotonda dell'Esselunga. La donna, 61 anni, ha lanciato un appello su Facebook. "Ciao a tutti, sono la signora che sabato mattina ha subito un incidente alla rotonda dell'Esselunga: erano circa le 9 del mattino. Chi si trovava a passare di lì o ha visto qualcosa per favore si faccia sentire mi dica qualsiasi cosa; io ora sono stata dimessa e sono a casa tutta rotta ma ce la farò. Grazie a tutti, io abito a Concorezzo".

La donna, che viaggiava in sella a uno scooter Kymco, era stata urtata da una Alfa Romeo condotta da un 54enne di Arcore: dopo l'impatto, il casco è volato via e la sessantenne è finita sull'asfalto in una pozza di sangue. Considerata la gravità della situazione era stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sarà l'indagine della Polizia locale a stabilire le responsabilità per una eventuale mancata precedenza.

foto tratta da Facebook