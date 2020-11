Trova 900 euro, li restituisce: erano di una pensionata

Concorezzo. Una bellissima pagina di onestà e senso civico. Un gesto che merita di diventare notizia proprio per la sua straordinaria normalità. Serena Ferri è una ragazza di 22 anni, diplomata all'istituto Mapelli di Monza, una grande passione per il calcio. Ieri, mentre passeggiava per il paese, ha notato in piazza Castello una busta con 900 euro. Erano (si è saputo dopo) la pensione che una anziana cittadina aveva appena ritirato in Posta. Pochi metri da piazza della Pace fino a piazza Castello e, inavvertitamente, la donna aveva fatto cadere le banconote.

Serena Ferri, che su Facebook ha commentato la notizia con un semplice ma significativo "Che bello essere me", non ci ha pensato due volte e ha bussato alla porta del Comando di Polizia locale. Agli agenti è stato sufficiente visionare le telecamere poste nelle vicinanze per risalire alla legittima proprietaria.

"A nome di tutta l'Ammistrazione Comunale un grazie a questa donna, esempio concreto di onestà e di amore per il prossimo", ha commentato il sindaco, Mauro Capitanio.

GLI ALTRI ESEMPI DI ONESTA' Anziano trova portafogli pieno: lo consegna alla Polizia

Trova 600 euro sotto una siepe, li restituisce alla proprietaria