Truffa del cellulare, denunciato un sospettato

Concorezzo. Avrebbe messo a segno diversi colpi sempre con lo stesso copione. Un uomo che frequenta il centro del paese e la zona del cimitero nelle ultime settimane ha avvicinato diversi concorezzesi chiedendo in prestito il cellulare per poter effettuare una chiamata di emergenza. A quel punto il truffatore si è dato alla fuga, impossessandosi dello smartphone. In base alle denunce presentate alla caserma dei carabinieri di via Ozanam, i militari coordinati dal luogotenente Fulvio Carotenuto hanno identificato e denunciato il responsabile. Ma altri casi potrebbero essersi verificati in paese.



