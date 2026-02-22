Una nuova strada per collegare Concorezzo e Agrate

Concorezzo. Il Comune di Concorezzo si è aggiudicato un contributo regionale di 100mila euro per il prolungamento di via Pio X in direzione di via Agrate: un intervento strategico per la viabilità e la fruizione del centro sportivo di atletica e calcio e del centro natatorio. Il finanziamento rientra legge regionale n. 20/2025.

L’opera è suddivisa in due lotti per il biennio 2026-27. In previsione il prolungamento della strada del centro sportivo verso nord, oltre alla realizzazione di nuovi parcheggi a servizio dell’area sportiva.

Tra gli interventi previsti: la realizzazione del sottofondo stradale, l’asfaltatura, i marciapiedi e l’illuminazione pubblica.

L’intervento che prenderà il via nel corso del 2026, si inserisce in un più ampio progetto del Comune di Concorezzo di ottimizzazione strutturale delle strade e delle piste ciclabili che collegano le scuole cittadine. In particolare, lo scorso anno è stato completato il tratto ciclabile di via Volta, che conduce alle scuole medie e alla piscina di via Pio X, migliorando la sicurezza e la mobilità sostenibile.

Il commento dell’assessore Magni “Dal 2019 a oggi – ha commentato l’assessore alle Opere pubbliche Walter Magni– grazie a un intenso lavoro di programmazione e progettazione dell’Amministrazione comunale e degli uffici, il Comune di Concorezzo è riuscito a intercettare circa 9 milioni di euro di finanziamenti provenienti da bandi regionali, ministeriali e dal PNRR, destinati a opere pubbliche e attività a beneficio della città. Si tratta di un lavoro costante e impegnativo che però ha dato risultati importanti in termini di opere pubbliche e servizi per i nostri cittadini.

Il prolungamento di via Pio X con la realizzazione dei nuovi parcheggi davanti al centro sportivo contribuirà a migliorare la viabilità, la sicurezza e la fruibilità dell’area. Una risposta concreta alle esigenze di residenti e degli utenti dei due impianti sportivi dell’area”.

