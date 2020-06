Via Adda: apre il cantiere, emerge una discarica

Concorezzo. Il cantiere apre e, pochi giorni dopo, viene chiuso. E' grave la situazione emersa in via Adda dove l'inizio dei lavori di una nuova palazzina ha portato alla luce una vera e propria discarica abusiva. Quando le ruspe si sono messe a scavare per creare lo spazio per le fondamenta, insieme alla terra sono emersi detriti, materiale edile e tanto altro, sicuramente abbandonati da una delle ditte che aveva precedentemente lavorato alla costruzione delle altre palazzine del complesso residenziale. Dopo le prime segnalazioni, sono intervenuto il Comando di Polizia locale e la Procura della Repubblica. Al momento non sarebbero stati trovati rifiuti pericolosi (amianto, o altro), ma non è da escludere l'intervento dell'Arpa e delle autorità competenti per verificare la salubrità del suolo. I residenti della zona hanno assistito sbigottiti e sgomenti a tutte le operazioni. Seguono aggiornamenti.