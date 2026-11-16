Concorezzo. Un mese di lavori per rimettere a nuovo via Battisti, snodo cruciale che collega via Volta a via Libertà.

Mentre sono già stati posizionati i cartelli che avvisano del transito vietato o difficoltoso dalle 7 alle 17, si attende per il 19 novembre l’avvio ufficio del cantiere.

Il comunicato ufficiale del Comune

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria in via Cesare Battisti, che prevedono il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. L’intervento è stato programmato al termine della conclusione dei lavori in via Cadore.

Il rinnovo della sede stradale e dei percorsi pedonali contribuirà a migliorare la fruibilità degli spazi e la qualità della viabilità per tutti i cittadini che si muovono quotidianamente nella zona.

Nel dettaglio, i lavori in via Battisti termineranno entro la fine dell’anno. Il cantiere sarà attivo nei giorni feriali, indicativamente dalle ore 7 alle 17.

I lavori potranno comportare temporanei disagi alla circolazione e all’accesso alle abitazioni e alle attività presenti lungo la strada; si precisa tuttavia che sarà sempre garantito l’accesso alle stesse e ai mezzi di soccorso.

Si invitano pertanto residenti, cittadini e operatori commerciali a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni predisposte durante lo svolgimento dei lavori.

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