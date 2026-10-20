Violenze vere e fake news: psicosi anche in Brianza

Come Comitato Genitori desideriamo, da un lato, rassicurare la comunità scolastica e, dall’altro, rilanciare con forza il nostro impegno. La situazione delle nostre scuole non va certamente drammatizzata, ma al contempo non ne vanno negate le problematiche. Da tempo chiediamo maggior cura e attenzione per questi complessi ed edifici e, mentre la chiediamo, ci diamo da fare per darla noi per primi.

Lo abbiamo dimostrato anche lo scorso sabato, quando genitori e studenti si sono rimboccati le maniche per ridipingere i muri, sistemare il verde e fare pulizia. Lo facciamo per dare un segnale chiaro: si può fare.

La situazione dell’Omnicomprensivo presenta due criticità principali:

1. Un problema di risorse economiche importanti: servono interventi strutturali su un complesso che ha ormai quasi 50 anni e che manifesta problematiche note da almeno due decenni.

2. Un problema di cura degli spazi comuni: non essendo di competenza diretta dei singoli Istituti, questi luoghi rischiano troppo spesso di diventare “terra di nessuno”.

Nonostante questo, ribadiamo che la scelta di una scuola si fa partendo prima di tutto dalla qualità dei suoi contenuti ed offerta didattica. Noi abbiamo scelto il Liceo Banfi per questo valore e continueremmo a sceglierlo ogni giorno.

In questi anni siamo riusciti a ottenere risultati importanti: sono stati migliorati diversi spazi comuni, da poco è stato riaperto il bar, è stato inaugurato il teatro ed è stato ricreato il pallone per la pratica sportiva. Sono tutti segnali positivi concreti che non vanno sottovalutati.

Proprio per questo, in attesa che vengano stanziate le risorse per realizzare le grandi ristrutturazioni necessarie, chiediamo che vengano strutturate meglio le piccole manutenzioni ordinarie e la cura quotidiana dei luoghi, senza dimenticare le annose problematiche legate ai trasporti.

Al Liceo Banfi, il Dirigente Scolastico e i docenti riescono a garantire un’elevata qualità dell’insegnamento e spazi idonei, pur muovendosi all’interno delle problematiche storiche della struttura.

Il nostro messaggio non è quindi di disperazione, ma di speranza attiva. La nostra è una bellissima scuola che può e deve essere migliorata, per essere messa nelle condizioni di operare in un contesto strutturale finalmente all’altezza della sua eccellente offerta formativa.



Il Presidente Mattarella

Il capo dello Stato Sergio Mattarella sulla guerrigliaa Milano: “Violenza inaccettabile, solidarietà alle forze dell’ordine”.

Leggi anche

Il Monza ammutolisce 1500 tifosi del Cagliari infilando 4 reti