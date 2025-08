Virus e zanzare, oggi la disinfestazione (leggere bene)

Concorezzo. Come già anticipato, a seguito della segnalazione di due sospetti casi di infezione da Arbovirosi (sospetta Dengue) da parte di ATS Brianza, di due persone che negli ultimi giorni hanno frequentato anche Concorezzo, è stato disposto un intervento disinfestazione straordinario che va ad aggiungersi a quelli ordinari già effettuati e a quelli in programma per le prossime settimane.

Quando?

La disinfestazione sarà eseguita: i giorni 5, 6 e 7 Agosto 2025 dalle 3 alle 7 nei parchi. A seguire verrà eseguita nelle aree private (con polizia locale in assistenza).

📍 Zone interessate (lungo la direttrice di via Dante):

Parco di Villa Zoja

Parco Scaccabarozzi

Parco di via XXV aprile

Giardini di via Piave

Giardini di via Trieste

Giardino di via Zincone

Parco V alpini

⚠️ Precauzioni per tutti i residenti dell’area coinvolta:

✅ Chiudere porte e finestre durante l’intervento

✅ Non lasciare cibi o abbeveratoi per animali all’esterno

✅ Ritirare panni stesi e indumenti

✅ Lavare frutta e verdura dell’orto di casa prima del consumo

✅ Tenere gli animali domestici al chiuso

✅ Evitare la sosta nelle aree trattate

✅ Collaborare con gli operatori addetti alla disinfestazione (Ditta Fema srl)

Il Comune chiede la collaborazione degli amministratori condominiali nell’area urbana interessata al fine di rendere accessibile le aree condominiali e di tutti i cittadini residenti per le aree private

“Come di consueto chiediamo la collaborazione di tutti svuotando o rimuovendo eventuali contenitori nelle aree esterne private con ristagni d’acqua, per contrastare la proliferazione larvale della zanzara tigre”, spiega il sindaco Mauro Capitanio. .

I parchi cittadini saranno riaperti a partire dal giorno 7 Agosto e comunque non prima del completamento delle attività di disinfestazione

IMPORTANTE. Le prossime disinfestazioni ordinarie su tutto il territorio comunale sono in programma nelle seguenti date: 8-18-29 Agosto e 15 e 19 Settembre e ne seguiranno altre fino a Dicembre comprese le attività di derattizzazione