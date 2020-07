100 di questi giorni, nonna Paolina

Concorezzo. Un secolo di vita, 100 anni di emozioni. Paolina Fumagalli in Bidoglia questo pomeriggio in Sala Consiglio ha festeggiato i suoi 100 anni ricevendo un mazzo di fiori e un libro sulla città di Concorezzo dalle mani del Sindaco Mauro Capitanio. La signora Bidoglia è nata a Concorezzo, in via Santa Marta, il 30 luglio 1920. Volto storico di Concorezzo (per anni ha vissuto nella Corte Vaticano) e grande appassionata di musica, nel corso del momento di festa ha ricordato ai presenti aneddoti e canzoni legati alla comunità concorezzese.