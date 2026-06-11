A Concorezzo arriva The AI Lounge Club, l’Intelligenza artificiale per manager
Sabato 27 giugno 2026, dalle 11.00 alle 13.00, l’Agriturismo La Camilla di Concorezzo ospiterà la prima edizione di The AI Lounge Club: un incontro dedicato a chi vuole capire come l’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di lavorare e di decidere.
A guidare la sessione intitolata Il Second Brain del Manager e dell’Azienda sarà Gianluigi Bonanomi, esperto e divulgatore di tecnologia e intelligenza artificiale e tra gli speaker più autorevoli nel panorama italiano su questi temi.
Il format non richiama i classici corsi di formazione, ma si presenta come un vero e proprio club con un numero di posti limitato, in un ambiente riservato e che prevede la suddivisione del lavoro in gruppi. Poca teoria e molta pratica dunque, in un contesto dove l’obiettivo è sperimentare concretamente le nuove competenze arricchendosi del confronto e del networking tra colleghi.
Del resto anche la location è unica nel suo genere: La Camilla è uno spazio gradevole e autentico nel cuore della Brianza, lontano dal caos cittadino che toglierebbe troppo all’esperienza di un progetto che punta a stimolare la concentrazione dei partecipanti e a tenere alta la qualità della conversazione.
Per prendere parte all’evento non sono richieste competenze tecniche nel mondo IT. The AI Lounge Club semplicemente si rivolge a chi deve prendere decisioni strategiche in un mondo in cui l’intelligenza artificiale è sempre più presente.
Un appuntamento che porta a Concorezzo una conversazione che si tiene normalmente nelle sale riunioni dei grattacieli milanesi a cui vale davvero la pena non mancare!
Per iscriversi all’evento basta effettuare la registrazione al link dedicato su Eventribe, salvo esaurimento posti disponibili.
Info e dettagli del programma in locandina