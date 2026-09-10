A Concorezzo il club per sfruttare al meglio l’AI

Concorezzo. La Brianza si conferma un piccolo laboratorio di innovazione anche sul fronte dell’intelligenza artificiale. È qui, negli spazi dell’Agriturismo La Camilla, che è nato The AI Lounge Club, un club di peer-learning pensato per manager e professionisti delle piccole e medie imprese che vogliono imparare a usare l’intelligenza artificiale in modo pratico, concreto e — soprattutto — condiviso.

L’idea alla base del progetto si riassume in un principio semplice: Human First, AI Second. Non un ennesimo corso teorico sulla tecnologia, ma un percorso costruito attorno alle persone, in cui manager e professionisti si confrontano tra pari, si scambiano esperienze reali e imparano a integrare l’AI nei processi aziendali con l’aiuto di una nuova figura professionale, quella dell'”AI Facilitator”.

Il primo appuntamento: l’open day del 27 giugno

Il progetto si è presentato ufficialmente al territorio con un open day il 27 giugno, sempre a La Camilla, pensato per far conoscere da vicino il format del club a manager e imprenditori della zona. Protagonista dell’incontro è stato Gianluigi Bonanomi, giornalista, autore di oltre venti libri e tra i formatori italiani più attivi su comunicazione digitale e intelligenza artificiale, che ha tenuto l’intervento “Il Second Brain del manager e dell’azienda”, dedicato a come organizzare informazioni, conoscenza e processi decisionali con il supporto dell’AI.

Bonanomi, che affianca il progetto come partner scientifico e di formazione, porta a The AI Lounge Club un’esperienza costruita in anni di aula con aziende e università, dalla cattedra di Net Marketing all’Accademia SantaGiulia di Brescia alla collaborazione con la Business School del Sole 24 Ore.

I prossimi passi

Dopo la fase pilota, The AI Lounge Club si prepara al lancio pubblico, in programma per l’autunno 2026, con un calendario di percorsi dedicati a diverse categorie professionali — dai manager di PMI ai CFO, dai liberi professionisti ai responsabili marketing — tutti ospitati negli spazi dell’agriturismo di Concorezzo.

Per rimanere aggiornati su iniziative, eventi e prossimi appuntamenti, è possibile visitare il sito ufficiale del progetto: www.theailoungeclub.com.