A Concorezzo il Film festival dedicato all’arte

A rafforzare il profilo e la visibilità della manifestazione contribuisce inoltre la presenza di Rai Cultura in qualità di media partner, un riconoscimento di particolare prestigio che sottolinea la rilevanza culturale del progetto e il suo legame con il mondo del cinema e della cultura italiana.

Il Festival, realizzato con il patrocinio del Comune di Concorezzo, della Provincia di Monza Brianza e di Confimi Monza Brianza, si lega inoltre alla città attraverso importanti iniziative culturali, tra cui la mostra fotografica ospitata a Villa Zoia, storico luogo della comunità e oggi uno degli spazi culturali più significativi di Concorezzo.

Ma sarà soprattutto la serata finale di sabato 24 ottobre, alle ore 20.30, al Cineteatro San Luigi, a rappresentare il momento culminante della prima edizione.

Una vera serata-evento nella quale le premiazioni dei vincitori si uniranno a musica, spettacolo e alla presenza di importanti protagonisti del cinema e dello spettacolo italiano.

A condurre la serata sarà Arianna Ciampoli, volto noto della televisione italiana e conduttrice capace di unire eleganza, ritmo e grande capacità di dialogo con gli ospiti.

Accanto a lei, il pubblico potrà assistere all’intervento di Sergio Sgrilli, che porterà sul palco la sua esperienza di attore e intrattenitore, aggiungendo alla serata un momento di spettacolo e comicità.

La musica avrà un ruolo altrettanto importante grazie a Nicol Manenti, che interpreterà alcuni celebri brani tratti dalle colonne sonore di film, creando un ideale filo conduttore tra cinema e musica.

Particolarmente significativo sarà inoltre il momento dedicato ad Antonio Catania, al quale il Festival conferirà un Premio alla Carriera, riconoscendo il percorso di uno degli interpreti più apprezzati del cinema italiano.

La serata sarà dunque molto più di una semplice cerimonia di premiazione: sarà una celebrazione del cinema nelle sue diverse forme, con protagonisti, musica, intrattenimento e riconoscimenti che accompagneranno il pubblico verso la conclusione della prima edizione dell’International Artery Film Festival.

Il Festival nasce infatti con l’obiettivo di creare un luogo di incontro tra cinema italiano e internazionale, valorizzando opere, autori e interpreti e costruendo al tempo stesso un rapporto sempre più stretto tra la manifestazione, il territorio e le istituzioni.

La serata del 24 ottobre sarà quindi il punto d’arrivo di un percorso, ma anche l’inizio di una nuova fase per un Festival che guarda già alle prossime edizioni e alla possibilità di consolidare a Concorezzo un appuntamento capace di parlare al pubblico italiano e internazionale.

Cinema, spettacolo, musica e cultura si incontreranno sul palco del Cineteatro San Luigi per una serata pensata per celebrare il cinema e i suoi protagonisti.

INTERNATIONAL ARTERY FILM FESTIVAL Serata finale e premiazioni 24 ottobre 2026 – ore 20 Cineteatro San Luigi – Concorezzo (MB)

Conduzione: Arianna Ciampoli Intrattenimento: Sergio Sgrilli Musica: Nicol Manenti Premio alla Carriera: Antonio Catania.

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