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#Cultura

A Concorezzo la sfida più golosa dell’anno

  • MC / 6 Novembre 2026

Concorezzo. La gara più gustosa dell’anno per difendere- coi denti, è proprio il caso di dirlo – una delle tradizioni più belle e sentite della Brianza. Non c’è autunno o festa del paese che si rispetti se non compare in tavola una torta paesana.

A Concorezzo, da dieci anni, l’Agp Cuncuress promuove la sfida gastronomica La pusè buna, la gara per premiare la miglior torta paesana dell’anno.

Un evento cresciuto di anno in anno e che può vantare, nelle edizioni precedenti, maestri quali Achille Zoia. Il momento clou, manco a dirlo, è la degustazione finale, gratuita e aperta a tutti, delle torte in gara.

La tradizione

La torta paesana è tipico di gran parte della Lombardia, ma in particolare delle zone fuori Milano, della Brianza, della Martesana e delle zone del lago di Lecco e del lago di Como.

Che la si chiami turta de lacc, torta nera, torta di latte paesana, torta di pane o michelacc (mica = pane e lacc = latte), ma anche paciarella o papina, poco importa.

L’importante è portarla in tavola tra ottobre e novembre.

La torta paesana nasce come prodotto povero e domestico per non sprecare il pane avanzato in casa, anche se non mancano leggende più suggestive.

La ricetta

Ovviamente non esiste “la” ricetta, visto che bisogna accontentare tutti: chi non ama le uvetta, chi non vuole i pinoli, chi la vuole più morbida, chi più asciutta.

C’è chi oltre al cacao utilizza anche scaglie di cioccolata, chi utilizza gli amaretti, chi i biscotti secchi, chi aggiunge l’uvetta o la frutta candita e chi non la mette.

Gli ingredienti fondamentali sono il pane e il latte. Poi sfogo alla fantasia ma soprattutto alla tradizione di famiglia.

La gara

Torna “La Pusè Buna”!

Sabato 7 novembre in Villa Zoja, torna il concorso che premia la torta paesana più buona di Concorezzo.

📣 Aperte le *iscrizioni*, gratuite, nei negozi. C’è tempo fino al 7 novembre!

In palio per i primi tre classificati un buono da spendere nei negozi di Concorezzo e una targa.

ℹ️ La partecipazione al concorso è riservata ai residenti in città

 

 