A Concorezzo un nuovo bosco con 1.600 alberi dedicato ai bambini

Concorezzo. Nell’area di via Oreno nascerà un nuovo bosco con 1.600 alberi dedicati ai bambini nati o adottati a Concorezzo.

E’ il progetto di forestazione urbana voluto dal sindaco Mauro Capitanio che arricchisce il verde cittadino del Comune in cui l’andamento della natalità è in positivo, ma è anche un’eredità materiale e simbolica che l’amministrazione dona alle nuove generazioni: “Considerando il trend di nascite degli ultimi anni, il progetto consentirà di accompagnare simbolicamente le nuove generazioni fino a circa il 2039, rafforzando il legame tra comunità, ambiente e crescita sostenibile – si legge in una nota del Comune -. Un gesto di fiducia nel futuro e nella crescita delle nuove generazioni, che contribuirà a migliorare il paesaggio della zona e a rafforzare la presenza di aree alberate sul territorio”.

L’area verde che si estende su uno spazio di circa 6.300 metri quadrati sarà un esempio di biodiversità e ospiterà specie come il nocciolo, il viburno, il prugnolo, l’acero di monte, il carpino bianco, il frassino, il tiglio selvatico e la farnia.

Scelte mirate il cui obiettivo, come ricorda il primo cittadino di Concorezzo, è “creare un ambiente naturale e armonioso. Nella parte centrale del bosco saranno presenti soprattutto alberi, mentre lungo i margini troveranno spazio più arbusti, così da accompagnare in modo graduale il passaggio verso le aree circostanti”.

L’iniziativa va ad aggiungersi all’impegno già preso dall’Amministrazione nel 2019 con il primo bosco dei nuovi nati. Le prime piantumazioni inizieranno nell’autunno-inverno 2026, mentre la consegna definitiva dell’area è prevista per il 20 marzo 2027.

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