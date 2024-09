Abbigliamento personalizzato: divise o dono per clienti, i capi più utilizzati

Il mondo del marketing è al nostro fianco, bisogna solo conoscere gli strumenti giusti per far crescere il proprio progetto. Per esempio, hai mai pensato a quanto l’abbigliamento personalizzato possa fare la differenza per la tua attività o evento? Questa gamma di prodotti non è da intendere solo come il frutto di tendenze di moda, quanto più quale uno strumento di comunicazione. Che tu stia pensando di creare divise aziendali, gift per la fine dell’anno da donare a clienti fidelizzati e fornitori o ancora uno strumento da distribuire ad eventi a tema proviamo a capire le possibilità che hai a tua disposizione.

Quali sono i capi più richiesti?

Partiamo subito analizzando le proposte di tendenza e quelle più facili da realizzare, poiché utilizzati da tutti e perché con un buon rapporto qualità prezzo:

• Felpe. Comode, calde e adatte a ogni stagione, le felpe personalizzate sono tra le preferite, sia a mo’ di divisa che nei panni di gadget promozionale.

• Polo. Perfette per un look più formale rispetto alla t-shirt, ma ugualmente versatili e facilmente personalizzabili.

• Cappellini. Un classico intramontabile del merchandising e dell’abbigliamento promozionale.

• Borse in tessuto: pratiche e funzionali, perfette per fiere, eventi o come gadget aziendali. Potrai persino inserire brochure o altro materiale al suo interno.

Divise professionali: molto più di una semplice uniforme

Tra i diversi tipi di utilizzo c’è quello di creare delle divise aziendali. Pensa per un attimo alle attività più riconoscibili: spesso uno degli elementi che le distingue è l’abbigliamento del personale. Oltre a creare ordine, rappresentano il volto della tua impresa; quando i tuoi dipendenti indossano capi con il logo, trasmettono un messaggio di appartenenza e professionalità ma soprattutto sono riconoscibili immediatamente agli occhi dei clienti. Punta su materiali di qualità, non inserire troppe personalizzazioni, preferisci piuttosto il vecchio motto “less is more” che funziona sempre. Il logo, non sovra dimensionato, sarà il protagonista insieme alla palette cromatica aziendale.

Un dono per i clienti e i fornitori

Oltre alle divise aziendali, l’abbigliamento personalizzato è anche un regalo perfetto per clienti e fornitori. T-shirt, felpe, cappellini e borse sono tra i più apprezzati e supportano il lavoro di brand awareness alla base della tua strategia di marketing.

Ma perché puntare proprio sull’abbigliamento? Ha una durata più lunga rispetto a molti altri gadget e, soprattutto, si usa nella quotidianità. In questo modo, indossandolo, diventeranno brand ambassador e gratuitamente contribuiranno a far girare il tuo logo rendendolo più riconoscibile.

Eventi e merchandising

Partecipi spesso a manifestazioni di settore? Allora sai bene quanto sia importante distinguersi dalla concorrenza. Indossare magliette o felpe personalizzate può rendere più facile riconoscere i membri del tuo team e creare una sensazione di unità e professionalità. Ma non è tutto: potresti usarli a mo’ di dono per chi lascia i propri dati, si manifesta interessato o anche solo per attirare l’attenzione di un pubblico potenzialmente in target.

Che si tratti di divise aziendali, gadget promozionali o merchandising per eventi, l’abbigliamento personalizzato incarna a tutti gli effetti uno degli strumenti di comunicazione più potenti a tua disposizione per lavorare su brand awareness e brand identity. Ora tocca a te: hai già pensato a come utilizzare capi personalizzati per il tuo prossimo progetto?