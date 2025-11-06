Agnellino si perde in via Piave

Concorezzo. Storia a lieto fine per un piccolo e alquanto impaurito agnellino. Questa mattina il tenero ovino si è allontanato dal proprio gregge e si è così perso per le vie del paese. In via Piave la sua presenza è stata notata da alcuni passanti che hanno poi allertato la Polizia locale.

Gli agenti del Comando concorezzese si sono fatti carico della bestiola e, analizzando il chip dell’animale, sono risaliti al pastore. Lieto fine.

Intelligenza artificiale, Regione Lombardia premia il progetto “GiovanIA Concorezzo” per l’alfabetizzazione digitale dei giovani