Agnellino si perde in via Piave

  6 Novembre 2025

Concorezzo. Storia a lieto fine per un piccolo e alquanto impaurito agnellino. Questa mattina il tenero ovino si è allontanato dal proprio gregge e si è così perso per le vie del paese. In via Piave la sua presenza è stata notata da alcuni passanti che hanno poi allertato la Polizia locale.

Gli agenti del Comando concorezzese si sono fatti carico della bestiola e, analizzando il chip dell’animale, sono risaliti al pastore. Lieto fine.

