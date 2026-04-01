Alessandro Preziosi interpreta a teatro Sant’Agostino e le sue Confessioni

Un viaggio tra spiritualità, filosofia, musica e parola. Il 6 maggio al Cineteatro San Luigi di Concorezzo andranno in scena le “Confessioni di Sant’Agostino” che avranno come protagonista Alessandro Preziosi, già interprete della miniserie di successo prodotta nel 2010 da Lux Vide.

L’attore darà vita al pensiero e al corpo di una delle più grandi figure del pensiero Occidentale, in un ambiente sonoro immersivo che riflette l’interiorità del protagonista e lo accompagna.

La partitura elettronica originale di Paky De Maio amplifica l’intenso percorso spirituale raccontato nelle Confessioni che ha il suo culmine nella struggente epifania della conversione.

Il recital si compone di dodici azioni sceniche che seguono le celebri categorie temporali espresse da Agostino, divise in tre tempi: presente del passato, presente del presente, presente del futuro.

Una messa in scena in cui le tappe del viaggio sono rappresentate dalla memoria, con l’infanzia e la giovinezza dissoluta; dalla visione, con la crisi e il confronto con la verità ed infine dall’attesa, con il desiderio di una vita trasformata.