Ape, argento (non olimpico) per la birra di Concorezzo

Concorezzo. Non sono le Olimpiadi Milano-Cortina, ma per la categoria è una specie di Coppa del Mondo. Una delle produzioni della concorezzese Birra Eretica, la Ape, si è classificata seconda in occasione della “Birra dell’anno”, la competizione promossa da Unionbirrai.

Non è la prima volta che la birra creata da Ilario Limonta, Luciano Parolini e Paolo Piazza conquista un importante riconoscimento. Ma questa era una edizione speciale per l’associazione promotrice, giunta al suo storico trentennale.

La birra concorezzese, con stabilimento produttivo a Ornago, ha vinto il secondo premio della categoria “Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, con uso di miele” dietro alla Double Bee del Birrificio Artigianale Alba prodotta a Canelli, provincia di Asti.

Il suo corpo pieno e armonioso è il risultato di una meticolosa attenzione alla selezione dei malti. Questi malti di alta qualità contribuiscono a creare un profilo maltato predominante, offrendo una dolcezza piacevole e una ricchezza di sapori. Ciò conferisce alla birra una struttura solida e una consistenza vellutata che si fonde armoniosamente con il carattere del miele di castagno.

La Belgian Pale Ale al Miele di Castagno è una birra artigianale affascinante e ricca di storia. Il miele di castagno utilizzato nella produzione viene raccolto con cura nella pittoresca valle di San Martin nel Lecchese, conferendo alla birra un tocco di autenticità e un legame con il territorio.

Nel trentennale del movimento craft italiano, la XXI edizione di Birra dell’Anno ha incoronato in assoluto con il titolo di Birrificio dell’Anno 2026 la Birra dell’Eremo di Assisi (Perugia). Il riconoscimento è stato assegnato a Rimini, durante Beer&Food Attraction, nell’ambito del concorso organizzato da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, punto di riferimento nazionale per il comparto.

Il birrificio umbro si è imposto su 212 produttori in gara grazie a 8 podi complessivi – 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi – ottenuti in 6 categorie differenti, risultato che ne ha determinato la proclamazione.

Nel trentennale della birra artigianale italiana, il concorso ha visto la partecipazione di 212 birrifici, con 1.746 birre iscritte e valutate in 46 categorie, numeri che confermano Birra dell’Anno tra le competizioni brassicole indipendenti più rilevanti a livello internazionale. A decretare i vincitori sono stati 73 giudici italiani e internazionali, provenienti da 19 Paesi, attraverso degustazioni rigorosamente alla cieca, che hanno premiato tecnica, coerenza stilistica e capacità espressiva.

Oltre al riconoscimento principale, il premio Best Collaboration Brew è stato assegnato a Panatè Saison del Birrificio La Piazza di Torino, realizzata in collaborazione con La Granda di Lagnasco (Cuneo). Il premio Best 100% Italian Beer è andato a Real IGA Gose de Il Mastio di Belforte del Chienti (Macerata),produzione ottenuta con materie prime interamente coltivate in Italia, a testimonianza del legame sempre più stretto tra birra artigianale e filiera agricola nazionale.

Tra le 46 categorie, significativa è stata la nuova sezione dedicata alle birre low e no alcohol (fino a 1,2% vol.), segmento in forte crescita anche nel panorama artigianale. A imporsi è stata Hop Gainer del Birrificio Birranova di Conversano (Bari).

Il medagliere 2026 conferma la Lombardia tra le regioni più premiate, ma evidenzia una distribuzione ampia e trasversale lungo tutta la penisola. In particolare, la Lombardia conquista 10 ori e 57 riconoscimenti complessivi, seguita da Piemonte (7 ori, 29 premi),Marche (6 ori, 23 premi),Emilia-Romagna (5 ori, 16 premi) e Umbria (4 ori, 17 premi). Seguono Abruzzo (3 ori, 9 premi),Lazio (3 ori, 11 premi),Veneto (2 ori, 17 premi),Toscana (2 ori, 11 premi),Puglia (2 ori, 5 premi),Trentino-Alto Adige (1 oro, 13 premi),Sardegna (1 oro, 3 premi),Friuli-Venezia Giulia (8 premi),Campania (3 premi),Calabria (3 premi) e Sicilia (1 premio).

Trent’anni dopo la nascita del movimento craft italiano, la birra artigianale si conferma parte integrante dell’agroalimentare Made in Italy, capace di coniugare qualità, innovazione e identità territoriale. Birra dell’Anno 2026 non è soltanto una competizione: è il momento in cui il settore misura la propria maturità e rilancia la sfida per il futuro.

Leggi anche

Eretica, medaglia d’oro per la birra senza glutine

Solobirra 2023, Eretica trionfa con cinque medaglie