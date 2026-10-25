Artery film festival: Il Capo del mondo miglior film, a Catania premio alla carriera

Concorezzo. Una straordinaria serata all’insegna del cinema, dell’arte e della bellezza. Il Cineteatro San Luigi ha ospitato sabato la serata finale della prima edizione dell’International Artery Film Festival, manifestazione ideata dal direttore artistico Matteo Mavero.

La kermesse vanta la preziosa partnership di Rai Cultura.

Il Capo del mondo di Salvo Campisano si è aggiudicato il premio come miglior film in occasione della manifestazione nata per dare voce a documentari, cortometraggi e lungometraggi che raccontano artisti, processi creativi, opere e movimenti che hanno trasformato il modo in cui guardiamo il mondo.

La manifestazione, condotta da Arianna Ciampoli (nota conduttrice radio-televisiva e volto di Telethon), è arrivata alla serata finale al termine di una selezione di circa 3000 opere giunte da tutto il mondo.

Il Capo del mondo (già disponibile su Amazon prime), storia di un filmmaker siciliano alle prese con le difficoltà del lavoro e le contraddizioni della sua terra, ha ottenuto anche altri due riconoscimenti.

Il premio alla carriera è andato ad Antonio Catania e alla sua interminabile attività impreziosita agli esordi con le indimenticabili scene in Mediterraneo di Salvatores, in Pane e tulipani di Silvio Soldini, nei film di Aldo, Giovanni e Giacomo e in quelli di Carlo Verdone come in Ma che colpa abbiamo noi che gli valse la nomination al David di Donatello.

La serata è stata arricchita dalle performance di Sergio Sgrilli (Zelig) e Nicol Manenti (The voice).

Tanti i riconoscimenti consegnati, tra cui quello di miglior documentario all’opera dedicata a Cini Boeri.

A consegnare i premi il sindaco Mauro Capitanio, l’assessore Gabriele Borgonovo, Carmen Trussardi per il main sponsor Ambrafox, i rappresentanti di Fpz e Giovanardi, il vicepresidente di Brianzaacque Gilberto Celletti, i rappresentanti di Confimi e della Provincia di Monza e Brianza, il commissario Agcom Massimiliano Capitanio.

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