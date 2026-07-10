Autismo, una mostra che racconta un sogno incredibile
Concorezzo. Raccontare un progetto sociale significa condividerlo, venerdì 10 luglio alle 20.45 in sala Rappresentanza presso il Comune di Concorezzo (piazza della Pace) racconteremo Aut Evolution: la riqualificazione ad uso sociale di un’area sequestrata alla criminalità organizzata!
Interverranno: Mauro Capitanio Sindaco di Concorezzo, Lorenzo Frigerio referente regionale di Libera, Fabio Terraneo di Associazione Il Mosaico di Giussano e il Presidente Efrem Fumagalli di Cascina San Vincenzo ETS
Da giovedì a sabato sarà anche possibile visitare la mostra fotografica sull’area e sul progetto AUT Evolution e l’esperienza di riqualificazione di Giussano.
“Non vogliamo creare un progetto autistico chiuso ma un luogo di incontro, integrazione e crescita aperto e di massima interazione con tutto il territorio. Questa è la cifra più autentica di Cascina San Vincenzo: trasformare la fragilità in risorsa, e l’autismo in un progetto di vita possibile” ha dichiarato il Presidente Efrem Fumagalli.
Hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa: Start UP Cultura e Circolo Fotografico Concorezzese.