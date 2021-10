Buon compleanno Alpini: e sono 30!

Concorezzo. Quando Concorezzo si è fermata per la pandemia, loro c'erano. Quando qualcuno ha avuto bisogno di un sostegno o di un aiuto concreto, loro c'erano. E anche quando c'è da animare il paese con un sorriso o con un brindisi, loro ci sono. Ci sono questi e mille altri motivi se la festa per i trent'anni della sezione degli Alpini di Concorezzo, celebrata nel fine settimana, è stata un po' la festa di tutti. Alle penne nere concorezzesi sono arrivati fisicamente o idealmente gli auguri di tutta la nostra comunità. A cui si aggiungono anche quelli della redazione di Concorezzo.org che, per l'occasione, pubblica qui sotto alcuni degli articoli dedicati ai nostri Alpini. Auguri!

