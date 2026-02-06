Carnevale a Concorezzo: caccia al tesoro e costumi Disney

Concorezzo. Caccia al tesoro nel centro storico, sfilata in maschera, musica Disney e magia per grandi e piccoli. Sabato 21 febbraio 2026 a Concorezzo si terrà la tradizionale festa di Carnevale capace di far sognare i bambini e di riportare gli adulti alle emozioni dell’infanzia.

Il Carnevale 2026 di Concorezzo, intitolato “Un Carnevale da favola”, avrà infatti come tema le storie dei libri e dei cartoni animati più belli e iconici, dai grandi classici della tradizione alle favole moderne più amate.

La manifestazione è il risultato di un lavoro di rete e condivisione tra il Comune di Concorezzo, l’Oratorio San Luigi e l’associazione Commercianti, con il prezioso supporto del Gruppo Alpini. Una solida collaborazione che valorizza la comunità e il centro cittadino.

Cuore dell’iniziativa sarà la “Caccia alle favole”, una grande caccia al tesoro che si snoderà tra le vie del centro storico. I partecipanti, muniti del proprio Libro delle Favole, dovranno risolvere indovinelli, osservare con attenzione le vetrine dei negozi aderenti e individuare gli oggetti nascosti da abbinare agli enigmi presenti nel libro.

Una rete di negozi del centro timbrerà i libri dei bambini man mano che gli indizi verranno scoperti.

A partire da sabato 14 febbraio sarà possibile ritirare gratuitamente il Libro delle Favole nei negozi aderenti, all’Oratorio San Luigi e in Biblioteca comunale, per prepararsi alla caccia al tesoro.

La festa proseguirà con la sfilata in maschera e si concluderà presso l’Oratorio San Luigi con uno spettacolo di canzoni Disney dal vivo e magia, dedicato ai bambini. Al termine dello spettacolo si terrà la premiazione della Caccia alle favole e un momento di festa condivisa con la merenda per tutti i partecipanti. In caso di maltempo lo spettacolo di canzoni Disney e magia sarà comunque realizzato sotto al portico dell’Oratorio San Luigi.

A PARTIRE DA SABATO 14 FEBBRAIO

Ritiro del “LIBRO DELLE FAVOLE” per partecipare alla “CACCIA ALLE FAVOLE”, la grande caccia al tesoro di sabato 21 febbraio.

I “LIBRI DELLE FAVOLE” saranno disponibili per il ritiro nei negozi aderenti all’iniziativa che esporranno in vetrina il cartello “Ritira qui il tuo libro delle favole”, in oratorio e in biblioteca.

SABATO 21 FEBBRAIO

ORE 14.45 Ritrovo in Piazza della Chiesa tutti in maschera e con il libro delle favole in mano

ORE 15.00 Inizio della “Caccia alle favole” caccia al tesoro per via Libertà e via De Capitani

ORE 15.30 Termine “Caccia alle favole” e partenza sfilata destinazione Oratorio San Luigi

ORE 16.00 In Oratorio San Luigi grande spettacolo di canzoni Disney e magia

AL TERMINE DELLO SPETTACOLO Distribuzione premi “Caccia alle favole” e merenda insieme

In caso di maltempo lo spettacolo di canzoni Disney e magia sarà comunque realizzato sotto al portico dell’Oratorio San Luigi.

Tutte le info: https://comune.concorezzo.mb.it/it/news/un-carnevale-da-favola-2026