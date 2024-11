Cerchi lavoro? Oggi lo trovi qui!

Concorezzo. È oggi il giorno giusto per trovare lavoro in Brianza.

Torna alla Camilla di via Dante la Fiera del lavoro dove sarà possibile conoscere le posizioni aperte in molte interessanti realtà tra cui Leroy Merlin, Babcock-Wanson, Garnet Italia, Tecno Robot, Remax Replanner, Moditech e molte altre.

Nella bucolica cornice dell’azienda agricola posta nel Parco della Cavallera al confine con Vimercate, ci saràanche l’occasione per fare dei colloqui esplorativi.

Ogni azienda avrà la possibilità di incontrare i candidati e svolgere colloqui diretti, ottimizzando i tempi di selezione e offrendo un’esperienza più interattiva e concreta per chi partecipa. e.

La Fiera Brianza Lavoro è aperta a tutti, dai neolaureati che cercano il primo impiego a professionisti esperti che desiderano una nuova sfida.

Per partecipare, basta caricare il proprio CV sul sito ufficiale dell’evento o presentarsi direttamente alla fiera (ingresso gratuito) dalle 9 alle 18 con il curriculum vitae per incontrare i recruiter delle aziende. Durante l’evento, sarà possibile conoscere in dettaglio le posizioni aperte, parlare con i responsabili delle risorse umane e raccogliere informazioni utili per il proprio futuro professionale.