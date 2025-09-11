In evidenza

September 11, 2025
#Cultura

Che magia, Houdini a Concorezzo!

  • Redazione / 11 Settembre 2025

Concorezzo. Mister David – L’Houdini del circo è l’appuntamento sspecialmente bambini e famiglie. E non solo!

Sabato 13 settembre alle ore 21:00 nel Parco di Villa Zoja a Concorezzo, all’interno della manifestazione “Concorezzo d’estate 2025”, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Concorezzo propone un appuntamento dedicato a tutti i bambini e alle loro famiglie.

Sul palco di Villa Zoja si esibirà Davide Demasi, in arte Mr David. L’artista porta in giro per il mondo spettacoli che uniscono la performance più tradizionale all’adrenalina di numeri da record. Il suo cavallo di battaglia è l’escapologia estrema, l’arte di liberarsi da qualsiasi costrizione: catene, manette, corde mantenendosi in equilibrio su instabili attrezzi circensi. Non mancate!

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione.

Maggiori info e dettagli al link:

