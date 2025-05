Ciao Pino, benzinaio e soccorritore gentile

Concorezzo. Per tutti era semplicemente e affettuosamente “Pino”. Sia che si trovasse al distributore di benzina in piazza sant’Antonio, sia che fosse al volante dell’ambulanza dell’Avps, per cui ha prestato servizio volontario per tanti anni.

Giuseppe Giudice era un volto noto e amato in paese. Settant’anni, se n’è andato troppo presto lo scorso 22 maggio e sabato parenti e amici lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno.

Pino era stato un punto di riferimento per il “rifornimento” quotidiano sia in via Dante, prima, e poi in pieno centro, quando ancora la normativa nazionale consentiva la presenza dei distributori nelle aree abitate.

I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Trezzo sull’Adda.

Foto Antonio Mandelli