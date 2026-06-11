Cicciobello mania: una mostra spettacolare

Concorezzo. Un viaggio nella memoria capace di emozionare intere generazioni. Presso l’Auditorium Villa Zoia sarà inaugurata “La Mostra di Cicciobello”, un’esposizione unica dedicata al celebre Cicciobello Sebino, nata dalla passione, dalla ricerca e dal lavoro di recupero svolto da Sandro Nigro in poco più di un anno di collezionismo. La mostra, in collaborazione con l’Associazione AGP CUNCURESS presenterà numerosi esemplari originali recuperati in condizioni spesso compromesse e riportati alla loro bellezza originaria attraverso accurati interventi di restauro conservativo. Ogni bambolotto esposto racconta una storia fatta di ricordi, affetti e tradizioni che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di italiani. Accanto ai bambolotti saranno esposti anche numerosi accessori originali di Cicciobello, recuperati dal collezionista nei mercatini dell’usato, nelle fiere specializzate e nei mercati dell’antiquariato.

L’esposizione nasce da una vicenda personale e profondamente emozionante. Tutto ha origine nel 1986, quando Sandro Nigro, allora bambino, rimase affascinato da un particolare Cicciobello di colore, successivamente ribattezzato “Angelo Negro”, visto nella casa di una vicina. Un incontro durato pochi minuti ma capace di lasciare un segno indelebile nel cuore. Quasi quarant’anni dopo, nel 2024, quel sogno d’infanzia è tornato a vivere. Grazie a una casuale scoperta sui social network, il collezionista è riuscito a ritrovare proprio quel modello tanto desiderato. Acquistato in condizioni precarie, il bambolotto è stato completamente restaurato e riportato all’antico splendore, dando inizio a una passione che ha portato al recupero di numerosi esemplari provenienti da tutta Italia.

La dedizione verso il mondo di Cicciobello Sebino ha attirato l’attenzione di giornali, televisioni e appassionati del settore, contribuendo a riportare sotto i riflettori uno dei bambolotti più amati della storia italiana. La mostra non sarà soltanto un’esposizione, ma anche un momento di incontro e condivisione aperto ad appassionati, collezionisti e curiosi. I visitatori sono invitati a portare il proprio Cicciobello per partecipare a una fotografia collettiva e condividere ricordi, aneddoti ed esperienze legate a questo storico giocattolo. Chi lo desidera potrà inoltre consegnare una fotografia personale insieme al proprio bambolotto, contribuendo alla realizzazione di un grande Album dei Ricordi, dedicato alla comunità dei collezionisti e custodito da Sandro Nigro.

“Ogni Cicciobello esposto racconta una storia. Dietro ciascuno di essi ci sono chilometri percorsi, alzatacce all’alba, giornate trascorse sotto la pioggia o sotto il sole, pazienza, studio, cura e amore. Questa mostra rappresenta la realizzazione di un sogno custodito per quasi quarant’anni: il sogno di un bambino che, in un pomeriggio d’inverno del 1986, si innamorò di un bambolotto seduto su una poltrona” – dichiara l’organizzatore Sandro Nigro.

Informazioni utili

LA MOSTRA DI CICCIOBELLO

📍 Auditorium Villa Zoia

Viale Libertà 50 – Concorezzo (Monza e Brianza)

Sabato 27 giugno 2026

dalle 10.00 alle 13.00

dalle 16.00 alle 21.00

Domenica 28 giugno 2026

dalle 10.00 alle 13.00

dalle 15.00 alle 17.30

Ingresso gratuito

Un appuntamento dedicato alla memoria, alla passione per il collezionismo e alla storia di uno dei bambolotti più amati dagli italiani, dove ogni visitatore potrà ritrovare un frammento della propria infanzia.