Coincidenze, stasera a Concorezzo Ruggeri e Capitanio

Concorezzo. Quale sia la coincidenza che li ha fatti incontrare, probabilmente, lo spiegheranno loro questa sera. Alle 19 di oggi, lunedì 13 ottobre, Enrico Ruggeri accompagnerà Massimiliano Capitanio nella presentazione del suo primo libro.

Il cantautore milanese, due volte vincitore del Festival di Sanremo, ha scritto la prefazione della raccolta di 26 racconti intitolata “Coincidenze”. Si tratta di una serie di riflessioni che prendono vita dall’osservazione dei passeggeri incrociati casualmente nelle carrozze dei treni e che danno modo di affrontare temi leggeri ma a volte anche dolorosi come quello del femminicidio, delle dipendenze dalle nuove tecnologie o della malattia. Questa sera, in occasione dell’evento organizzato dalla Libreria La Ghiringhella con il patrocinio del Comune di Concorezzo, si terrà la prima della presentazioni del volume. Una chiacchierata condotta dal giornalista di Rtl 102.5, Massimo Lo Nigro.

Massimiliano Capitanio, classe 1974, gemello del sindaco Mauro, è giornalista professionista. Già deputato della Camera, oggi Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, è stato il primo firmatario della legge che in Italia ha reintrodotto l’educazione civica a scuola. Tra gli impegni, quello della tutela dei minori online che gli è valso il riconoscimento da parte del Telefono Azzurro.

“Fare tesoro del tempo “perso” di un viaggio non è una capacità da dare per scontata. Sfruttare il tempo e lo spazio di un viaggio in treno per osservare e cercare di comprendere le persone che ci circondano può condurci a riflessioni inaspettate – spiega l’editore Terra Marique – L’osservazione attenta di ciò che abbiamo intorno ci rende vivi, umili e capaci di cogliere infinitesimali aspetti dell’umanità. E tutto questo lo scopriamo tra le pagine di “Coincidenze – Storie in prestito dai viaggiatori”.

Il libro è disponibile presso la Libreria La Ghiringhella o sui principali canali di vendita online.

Appuntamento in Villa Zoja alle ore 19, con ingresso da via Libertà, 50. Ingresso libero