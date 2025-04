Comunità Energetiche Rinnovabili in Lombardia: una realtà affermata in SINERGIA

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono un fenomeno che trova sempre più consensi e adesioni in Italia. Un sistema che permette alle comunità locali di utilizzare una certa quota di energia autoprodotta e di generare grandi risparmi. Ma di cosa si tratta per l’esattezza?

Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti che sono nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica che rende possibile la fruizione di tale energia.

Tra i casi di maggior successo in Lombardia, spicca la Fondazione Sinergia C.E.R., la più grande Comunità energetica a controllo pubblico della regione, che può aiutarci a comprendere ulteriormente il fenomeno.

Nata nell’agosto del 2024 come ente pubblico di diritto privato senza scopo di lucro, ha la natura giuridica di una Fondazione di partecipazione, che promuove la produzione e la condivisione di energia rinnovabile. Il modello partecipativo coinvolge le amministrazioni locali ed è stato caratterizzato, all’atto della costituzione, dall’adesione di 25 Comuni fondatori. Successivamente hanno aderito la Provincia di Bergamo e altri Comuni (ad oggi sono 44 Comuni, pari ad una superficie di 390.82 km² ed oltre 236mila abitanti), uniti per apportare benefici ambientali, economici e sociali alle comunità in cui operano. Tanto è vero che viene garantito un accesso equo all’energia permettendo l’accesso alle famiglie a basso reddito e alle persone vulnerabili, concretizzando il principio del contrasto alla povertà energetica.

Una diffusione così larga, che punta a comprendere la maggior parte dei Comuni del bergamasco e del lecchese, permette di sostenere in maniera corposa lo sviluppo di azioni solidali, destinando il 25% degli incentivi economici a progetti sociali locali. SINERGIA insieme alle amministrazioni locali e ai soci privati riduce i costi energetici, abbatte l’inquinamento e migliora l’ambiente, permettendo quindi a tutte queste comunità locali di essere davvero protagoniste della transizione ecologica.

Il progetto della Fondazione Sinergia è innovativo perché adotta un approccio pionieristico che coinvolge attivamente numerose amministrazioni locali nella creazione di CER e promuove un modello partecipativo di produzione e consumo di energia sostenibile. L’elemento distintivo del progetto è la capacità di favorire l’autoconsumo di energia rinnovabile, riducendo la dipendenza da fonti energetiche tradizionali e abbattendo i costi per i membri della comunità.