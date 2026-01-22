Concorezzesi ricicloni, complimenti!

Concorezzo. Il Municipio è “Comune Riciclone 2025”.

Oggi, a Bergamo, nell’ambito della 32ª edizione di “Comuni Ricicloni” di Legambiente Lombardia, la città è stata premiata come Comune Riciclone

Un riconoscimento che certifica l’impegno di Concorezzo nella gestione dei rifiuti e nella transizione verso l’economia circolare.

I numeri sono positivi:

In due anni:

la raccolta differenziata è cresciuta dell’11%, passando dal 73,88% nel 2022 all’85,24% nel 2024;

abbiamo superato di oltre 18 punti percentuali la media nazionale;

la produzione di rifiuto secco indifferenziato si è dimezzata (da 112 a 56 kg pro capite all’anno), sotto al limite dei 75 kg che consente di essere riconosciuti come Comune Riciclone

“Un risultato che abbiamo ottenuto grazie all’impegno quotidiano dei concorezzesi e all’introduzione dell’Ecuosacco, che ha reso più efficiente il sistema di conferimento dei rifiuti”, spiega l’Amministrazione.

Benefici concreti per Concorezzo

L’aumento della raccolta differenziata ha prodotto:

riduzione dei costi di smaltimento

aumento dei contributi CONAI

introduzione di nuovi servizi per la cittadinanza, come l’addetto alla pulizia urbana e i distributori automatici di Ecuosacco e multipack, resi possibili dalle economie generate (possibili impatti anche in termini della riduzione TARI saranno valutabili proprio a partire da quest’anno).

“In queste settimane abbiamo inoltre avviato un confronto con CEM Ambiente per individuare soluzioni strutturali migliorative, ottimizzando i servizi di spazzamento strade e modificando il giorno di raccolta porta a porta del multipack per facilitare cittadini e aziende”, spiega il Comune rappresentato dal consigliere delegato Silvia Pilati in occasione della cerimoniadi premiazione.

Questo riconoscimento è il risultato dell’impegno quotidiano dei concorezzesi e delle aziende. Un risultato che ora va mantenuto continuando a rispettare le modalità di conferimento ed esposizione dei rifiuti. Il Comune di Concorezzo lo dedica ad Alberto Fulgione, Presidente di Cem Ambiente Spa prematuramente scomparso in questi giorni.