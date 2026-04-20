Concorezzo, apre il nuovo parco (giochi) di via Adda

Concorezzo. L’attesa è finita. Finalmente, verrebbe da dire. Venerdì 24 aprile, alle ore 17, si terrà il tradizionale taglio del nastro per l’atteso spazio verde di via Adda, un parco giochi e non solo che torna a disposizione della comunità. Tra le novità più attese anche una area cani ad hoc,

Sono quindi conclusi i lavori di riqualificazione voluti dall’Amministrazione Capitanio per rinnovare le strutture, i vialetti di accesso e i sistemi di sorveglianza.

La comunità potrà ora usufruire di un’area completamente rinnovata, che comprende un nuovo parco giochi, un’area sportiva polifunzionale e un’area dedicata ai cani.

“Con la riqualificazione dell’area verde di via Adda restituiamo alla città uno spazio completamente rinnovato, pensato per essere vissuto da tutte le fasce d’età – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio–. L’intervento unisce gioco, sport e socialità. In fase di progettazione abbiamo posto particolare attenzione all’inclusione e alla qualità degli spazi pubblici con l’obiettivo di rendere il parco di via Adda un luogo di incontro e aggregazione per famiglie, bambini e giovani, ma anche una risposta concreta alle esigenze dei residenti”.

L’intervento, del valore di circa 200mila euro a scomputo oneri e quindi senza costi per il Comune, ha previsto la realizzazione di un’area sportiva polifunzionale a nord della pista ciclopedonale, completa di recinzione, cancello, nuovo manto erboso, portabiciclette e nuove piantumazioni. L’area giochi è stata completamente riqualificata con l’installazione di nuove strutture inclusive, adatte anche ai bambini più piccoli, tra cui altalene e giochi accessibili. Lo spazio è stato inoltre dotato di cancelli pedonali, panchine, fontanella e cestini. Per garantire maggiore sicurezza e rispondere alle richieste dei residenti, l’area verrà chiusa nelle ore notturne per prevenire atti vandalici.

Completa l’intervento una nuova area cani recintata, attrezzata con panchina e cestino.

L’inaugurazione è in programma venerdì 24 aprile alle ore 17 , con un pomeriggio di attività dedicato a bambini e famiglie. Sarà presente anche la biblioteca, con prestiti, iscrizioni e l’iniziativa “Letture a gettone” (per bambini dai 3 ai 7 anni).

Nell’area sportiva ci sarà la possibilità di sperimentare delle sessioni sportive con Daemons e Pittbulls.

Leggi anche

Schianto in moto a Concorezzo, gravi ragazzo e ragazza

La Biblioteca di Concorezzo diventa un orto profumato per giardinieri della cultura