Concorezzo, grande cuore: regali per chi Ã¨ in difficoltÃ 

Concorezzo. Una montagna di regali. E' quella che si è creata nella sede degli Alpini, in via Santa Marta, a seguito dell'iniziativa promossa da Caritas. L'idea era quella di preparare dei pacchetti regali per i cittadini in difficoltà: piccoli ma sentiti pensieri, accompagnati da un biglietto d'auguri. L'iniziativa è stata un successo clamoroso e ha coinvolto, soprattutto, tantissimi bambini.