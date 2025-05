Concorezzo, il commercio resiste

Concorezzo. La città prova a vivere anche attraverso i suoi tanti negozi. E nel fine settimana è stata una grande festa per una anniversario e un nuovissimo taglio del nastro.

Il sindaco Mauro Capitanio e il presidente dei Commercianti, Matteo Terzoli, hanno infatti partecipato ai brindisi per i 10 anni delle Spose di Andre e per la freschissima apertura di Dolci Da Matti.

Il primo è l’atelier di abiti da sposa e da cerimonia in via Libertà, 51. Il secondo è una pasticceria aperta in via Don Girotti, 38 da due giovanissimi classe 1995. Il segreto di entrambi? Puntare sulla qualità.

Alle cerimonie erano presenti anche l’assessore al Commercio, Gabriele Borgonovo, e l’assessore ai Servizi Sociali, Laura della Bosca.

La situazione del commercio in Brianza

Nel quarto trimestre 2024 il commercio al dettaglio della provincia di Monza Brianza registra un aumento del fatturato che recupera solo parzialmente il debole andamento di inizio anno, come evidenziano l’indice trimestrale del fatturato e la dinamica tendenziale dei trimestri precedenti, caratterizzata da variazioni negative.

L’indice trimestrale del fatturato (base 2015=100), al netto della componente stagionale, ha quindi registrato un aumento collocandosi a quota 126,8 (126 nel terzo trimestre).

Con riferimento alla dinamica tendenziale del fatturato, la fase discendente avviata da inizio anno ha invertito il segno nel quarto trimestre 2024, mostrando un aumento rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno (+1,9%).

Più nello specifico, la fase di criticità che ha riguardo il commercio al dettaglio della provincia di Monza e Brianza ha ridotto parzialmente la sua incidenza sulle imprese del settore: la flessione del fatturato viene ora segnalata dal 36,35% degli operatori, quota ancora elevata, ma inferiore a quanto registrato dalla precedente rilevazione (44%).

Sul fronte opposto, la crescita del volume d’affari, rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, è stata segnalata dal 44,1% delle imprese del campione (37% delle unità del commercio nel terzo trimestre 2024), mentre l’invarianza del fatturato è espressa da una quota limitata al 18,7% degli operatori, poco superiore a quanto registrato nel precedente trimestre (18,7%).