Concorezzo, il Comune assume giovani

Selezione pubblica per esami riservata ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 32 anni per l’assunzione con contratto di formazione lavoro di nr. 1 istruttore bibliotecario – area istruttori – da assegnare alla biblioteca comunale.

Il contratto di formazione e lavoro, stipulato per agevolare l’inserimento professionale dei/delle giovani assunti/e mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio, prevede un percorso formativo, d’aula e on the job, secondo il progetto approvato dalla Regione, della durata di 12 mesi.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di trasformare il rapporto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che sia stato compiuto l’intero periodo di formazione obbligatoria e a seguito dell’accertamento dell’attività svolta e del raggiungimento delle competenze necessarie in relazione alla posizione da ricoprire. La trasformazione potrà avvenire compatibilmente con le norme nel tempo vigenti in materia di assunzione di personale presso gli enti locali nel rispetto dei limiti di spesa definiti dalla normativa vigente.