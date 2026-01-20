Concorezzo in tv: orgoglio e bellezza

Concorezzo. Orgoglio, identità, storia, bellezza, solidarietà. È una bella ma soprattutto vera cartolina quella spedita ieri sera nelle case di tantissimi concorezzesi dalla trasmissione “Dentro e fuori dal Comune” andata in onda su Telecity 7Gold. La puntata dedicata a Concorezzo ha beneficiato di inedite riprese coi droni e di testimonianze preziose.

Quasi un’ora di immagini, aneddoti, approfondimenti per raccontare una comunità orgogliosa, vivace, ancorata al passato e proiettata al futuro.

Insieme alle testimonianze del sindaco Mauro Capitanio, giustamente innamorato della sua comunità, e del parroco don Paolo Brambilla, felice per i valori e la passione della sua nuova missione sacerdotale, tanti protagonisti del vissuto cittadino.

Davanti alle telecamere sfilano con orgoglio i ragazzi assistiti dalla Cascina San Vincenzo: tra i tanti progetti, il laboratorio di mosaico che fornisce lavori anche a Casa Batlò a Barcellona.

E poi il fascino del museo delle bici d’epoca, l’infinita ricchezza dell’archivio storico con una lectio magistralis del vicepresidente Davide Ferrario, l’entusiasmo dei commercianti rappresentati da Matteo Terzoli, la ricetta della cassoeula con la decina Antonia Crippa e il masterchef della macelleria, Alessio Sironi. In mezzo le immagini di Sant’Eugenio e della parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano e l’eco della storia dei catari e dei gugiroeu.

Davvero un bel servizio giornalistico su ma soprattutto a Concorezzo.

Lo vuoi rivedere? Eccolo: https://www.telecity.it/episodi/dentro-e-fuori-dal-comune-19-01-2026-concorezzo/