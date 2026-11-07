Concorezzo, la città impazzisce per la torta paesana

Concorezzo. Una tradizione nella tradizione. Lo straordinario successo della decima edizione de La pusè buna certifica definitivamente, è proprio il caso di dirlo, la bontà dell’iniziativa.

Pensata dieci anni fa dell’Associazione Giovani Padani Cuncuress per dare una cornice di rilievo a una tradizione da valorizzare, la sfida a colpi di torta paesana (qui trovi i dettagli storici) ha registrato quest’anno venti partecipanti e un centinaio di golosi spettatori.

Il video di Matteo Terzoli

Grazie al ccoinvolgimento dell’associazione Commercianti e dell’associazione Fare e con il supporto del Comune di Concorezzo e di www.concorezzo.org, la manifestazione si è completata con eventi nuovi, come il riuscitissimo laboratorio di pasticceria in biblioteca, un toccasana per moltissimi bambini.

L’edizione 2026 (in giuria anche il sindaco Mauro Capitanio e lo chef Matteo Nesi) è stata vinta da Anna Messina.

Dietro Anna Messina al secondo posto Luisella Cantù con le nipoti e al terzo posto Emanuela Meregalli.

Il premio del Sindaco a Gabriele e Cinzia che hanno proposto la loro versione senza lattosio.

Albo d’oro Pusè Buna

Decima edizione 2026 – Anna Messina

Nona edizione 2025 – Giuliana Radaelli e Arianna Prete

Ottava edizione 2024 – Giuliana Radaelli e Arianna Prete

Settima edizione 2023 – Luigia Magni

Sesta edizione – 2022 – Franco Cazzaniga

Quinta edizione – 2021 – Gigliola Stucchi

Quarta edizione 2019 – Gigliola Stucchi

Terza edizione 2013 – Sergio Bordogna

Seconda edizione 2010 – Luigia Magni

Prima edizione 2008 – Marina Bianchi