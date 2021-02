Ciao Mario, primo presidente Scarpun e leghista di ferro

Concorezzo. Si è spento all'età di 84 anni, Mario Ottolini, primo presidente degli Scarpun, la società dei canninisti concorezzesi fondata nel 1975 e che oggi ha sede in via De Capitani. Concorezzese doc, Ottolini era nato il paese il 29 gennaio 1937. Grande lavoratore, di poche parole, era sposato con Flavia Bianchin e papà di Laura, per molti anni dipendente del Comune di Concorezzo, e Massimo. Da diverso tempo Ottolini stava lottando con la malattia.

Oltre all'impegno con i pescatori concorezzesi, Ottolini si è fin da subito avvicinato alla Lega, di cui era militante storico e attivo e per cui si era più volte candidato alle elezioni comunali, l'ultima volta nel 2014.

"Lo ricordo con grandissimo affetto tra i militanti più attivi nella Lega, sempre presente ai gazebo e ai volantinaggi, sempre al lavoro nelle feste e aperto al dialogo con i cittadini. Impossibile non ricordarlo tra i fondatori e primo presidente dei pescatori, a testimonianza di una attenzione sempre accesa per il volontariato e il sociale", sono le parole del sindaco Mauro Capitanio.

Forte il cordoglio nella sezione della Lega di via Manzoni dove Mario era spesso di casa e dove era riuscito a farsi apprezzare da tutti per la schiettezza delle sue analisi e per l'impegno anche come rappresentante di lista in occasione delle elezioni.

