Concorezzo più sicura col presidio 112

Concorezzo. Torna operativa, con una novità importante per tutto il territorio, la sede dell’ex Guardia medica di via De Giorgi.

Nei locali di proprietà di Aspecon, sotto il porticato di via De Giorgi a ridosso dell’ingresso dell’oratorio maschile, è stato attivato un servizio di emergenza sanitaria (112) attivo dal Lunedì alla Domenica dalle 7 alle 19.

Si tratta di un servizio fondamentale gestito da Regione Lombardia attraverso Areu e in collaborazione con l’associazione di volontariato Avps di Vimercate, il Comune di Concorezzo e Aspecon.

La stessa Avps collabora con l’amministrazione per il servizio di trasporti sociali.

Il 112 è il Numero Unico di Emergenza (NUE) europeo , un numero di telefono gratuito e attivo 24/7 per chiamare gratuitamente tutti i servizi di emergenza in Europa, inclusi Polizia, Vigili del Fuoco, Ambulanza e Guardia Costiera, con un operatore che gestisce la chiamata e la inoltra al servizio corretto. Funziona da cellulare e telefono fisso, anche senza credito o SIM, ed è utile per chiedere aiuto in caso di necessità urgenti in tutta l’Unione Europea e in altri paesi come Svizzera e Sudafrica, offrendo spesso la possibilità di comunicare in inglese o francese.

