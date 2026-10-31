Concoween, festa da paura (e gratuita)

Concorezzo. Non ci sono biglietti da pagare ma solo tanti eventi (gratuiti) da scoprire per uno degli eventi più partecipati tra le le feste di Halloween.

Concoween, la kermesse da brividi in salsa concorezzese, animerà la città, i negozi e la biblioteca con una proposta davvero coinvolgente.

Sabato 31 ottobre torna la terza edizione della festa di Halloween: dolcetto o scherzetto nei negozi del paese, giochi da paura, letture in Biblioteca, il percorso del terrore e la «Fuga dagli Zombie». Un appuntamento che mette in rete commercianti, Comune, associazioni e volontari per animare il centro cittadino

Zombie in fuga, percorsi da brivido, storie misteriose e pentoloni fumanti. Sabato 31 ottobre 2026 Concorezzo si prepara a festeggiare Halloween con la terza edizione di Concoween, un pomeriggio di iniziative dedicate a bambini e famiglie, con appuntamenti che proseguiranno fino a sera anche nei negozi e nei locali con aperitivi e serate a tema.

Il centro cittadino sarà il cuore della manifestazione, con attività distribuite tra i negozi del paese, via De Capitani, piazza della Pace, Villa Zoja e la Biblioteca comunale. Un evento che nasce dalla collaborazione tra associazione Commercianti, Comune, Biblioteca, Alpini, Protezione civile e realtà associative del territorio, unendo energie e disponibilità per offrire un’occasione di incontro e divertimento.

I commercianti accoglieranno i bambini in maschera per il tradizionale «dolcetto o scherzetto» a partire dalle 15.30. Un’iniziativa che contribuisce a portare la festa nelle vie del centro e a valorizzare i negozi di vicinato come luoghi di incontro e parte integrante della vita cittadina. La manifestazione si inserisce così in un più ampio impegno condiviso per mantenere vivo il centro storico e creare occasioni di partecipazione durante tutto l’anno.

Il programma prevede giochi da paura in via De Capitani, il percorso del terrore in piazza della Pace e letture da brivido in Biblioteca per i bambini dai 5 agli 8 anni. Non mancheranno il pentolone degli stregoni, con la merenda preparata dagli Alpini, e la «Fuga dagli Zombie» in Villa Zoja, un’avventura per bambini accompagnati da un genitore, organizzata in collaborazione con i Concorunner. La giornata si concluderà alle 21 con un film horror in Biblioteca.

“Concoween è un bellissimo esempio di collaborazione e partecipazione, capace di mettere in campo anche le energie creative della nostra comunità – hanno commentato il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore alle Attività produttive Gabriele Borgonovo –. Grazie all’impegno dei commercianti, che lavorano in rete con la Biblioteca, gli Alpini, la Protezione civile e i volontari, il centro cittadino si anima con una proposta pensata per coinvolgere diverse generazioni e far vivere i luoghi simbolo della città. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare squadra per valorizzare il nostro centro, sostenere il commercio di vicinato e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”.

“Concoween dimostra concretamente quanto il commercio locale possa contribuire alla vitalità e all’attrattività del centro cittadino – ha spiegato Matteo Terzoli, presidente dell’associazione Commercianti Concorezzo–. Le nuove aperture che interessano Concorezzo rappresentano un segnale positivo e raccontano una città dinamica e un tessuto commerciale strutturato. La collaborazione tra commercianti, Comune e associazioni è fondamentale per raggiungere risultati concreti. Ringraziamo tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione dell’evento: i negozi non sono soltanto vetrine, ma luoghi di incontro e di comunità. Concoween, insieme a iniziative come Occasioni di Passaggio e Anteprima Natale, testimonia il nostro impegno per animare la città durante tutto l’anno”.

IL PROGRAMMA – SABATO 31 OTTOBRE 2026

Dalle 15.30 – Dolcetto o scherzetto

I bambini in maschera potranno andare alla scoperta dei negozi del paese e partecipare al tradizionale «dolcetto o scherzetto», incontrando i commercianti che aderiscono all’iniziativa.

Via De Capitani – Giochi da paura

Spazio al divertimento e alle sfide a tema Halloween con giochi pensati per entrare nel clima della festa.

Piazza della Pace – Il percorso del terrore

Un percorso da brividi attende chi vorrà mettersi alla prova e affrontare le atmosfere più spaventose di Concoween

Biblioteca comunale – Storie da brivido

Letture a tema Halloween dedicate ai bambini dai 5 agli 8 anni, dalle 15.30 alle 17.30. L’accesso è libero senza prenotazione.

Santa Marta – Il pentolone degli stregoni

Un grande pentolone e un’atmosfera da stregoneria accompagneranno la merenda dei bambini, a cura degli Alpini.

Villa Zoja, ingresso da via De Capitani – Fuga dagli Zombie

Un’avventura da brividi per bambini accompagnati da un genitore, chiamati a sfuggire agli zombie nascosti nel parco. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Concorunner.

Sono disponibili tre turni: ore 17, 17.30 e 18. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite a partire da venerdì 16 ottobre.

Ore 21 – Film horror in Biblioteca

Proiezione horror in Biblioteca comunale con un’introduzione a cura dei bibliotecari. Prenotazione via email all’indirizzo biblioteca.concorezzo@cubInrete.it (iniziativa riservata ai maggiorenni).