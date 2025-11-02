Concoween, le foto più belle

Concorezzo. La pioggia non ha fermato Concoween, l’Halloween in salsa concorezzese. Diventata ormai una tradizione consolidata, al di là delle ormai quasi superate polemiche sulla americanizzazione della festività che si affianca alle celebrazioni religiose per i santi e i defunti, l’iniziativa sostenuta da commercianti e Comune (con il supporto di molte associazioni tra cui Protezione civile e Alpini) ha offerto qualche ora di leggerezza e svago a centinaia di concorezzesi.

Travestimenti, giochi, l’immancabile dolcetto o scherzetto, gli eventi in biblioteca e molto altro nel calendario di un simpatico giorno da brividi.

Nelle foto di Sandro Piasenti e del Circolo fotografico il racconto del 31 ottobre.