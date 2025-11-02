In evidenza

Concoween, le foto più belle

Impresa riuscita: dalla poltrona alla maratona

Intelligenza artificiale, Regione Lombardia premia il progetto “GiovanIA Concorezzo” per

Le celebrazioni della Festa del paese 2025. Gügia dóra a

Prima vittoria della Vero Volley in Superlega

November 2, 2025
Concoween, le foto più belle

  • Redazione / 2 Novembre 2025

Concorezzo. La pioggia non ha fermato Concoween, l’Halloween in salsa concorezzese. Diventata ormai una tradizione consolidata, al di là delle ormai quasi superate polemiche sulla americanizzazione della festività che si affianca alle celebrazioni religiose per i santi e i defunti, l’iniziativa sostenuta da commercianti e Comune (con il supporto di molte associazioni tra cui Protezione civile e Alpini) ha offerto qualche ora di leggerezza e svago a centinaia di concorezzesi.

Travestimenti, giochi, l’immancabile dolcetto o scherzetto, gli eventi in biblioteca e molto altro nel calendario di un simpatico giorno da brividi.

Nelle foto di Sandro Piasenti e del Circolo fotografico il racconto del 31 ottobre.

 