Covid, il Comune attiva lo sportello psicologico gratuito

Concorezzo. Torna, a partire da martedì 3 novembre, il servizio gratuito istituito dal Comune di Concorezzo di sostegno psicologico al telefono rivolto ai cittadini in questo momento di pandemia. Come nella prima fase di emergenza sanitaria, è stato possibile attivare lo sportello telefonico grazie alla collaborazione a titolo volontario di alcuni professionisti psicologi e psicoterapeuti di Concorezzo che hanno dato la loro disponibilità.

“Nella prima fase di emergenza della scorsa primavera il servizio di sostegno psicologico si è rivelato un aiuto prezioso in diverse circostanze delicate vissute dai nostri concittadini- ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Walter Magni-. Abbiamo quindi fortemente voluto riattivarlo e abbiamo trovato negli psicologi e psicoterapeuti del nostro territorio ampia collaborazione. A loro va quindi il nostro grazie per avere deciso di mettere a disposizione le loro competenze professionali per dare un aiuto concreto alla nostra comunità”.

Lo sportello psicologico è attivo al numero 039.62800111 nei seguenti giorni e orari:

martedì dalle 15 alle 17

giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Eventuali nuove disponibilità di orario verranno tempestivamente comunicate.

Chi chiama autorizza in automatico il terapista al trattamento dei dati nel rispetto della privacy.