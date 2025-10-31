In evidenza

Concorezzo > Cultura > Intelligenza artificiale, Regione Lombardia premia il progetto “GiovanIA Concorezzo” per l’alfabetizzazione digitale dei giovani
Intelligenza artificiale, Regione Lombardia premia il progetto “GiovanIA Concorezzo” per l’alfabetizzazione digitale dei giovani

  • Redazione / 31 Ottobre 2025

Regione Lombardia ha premiato e finanziato il progetto “GiovanIA Concorezzo – Alfabetizzazione e consapevolezza nell’era dell’intelligenza artificiale”, nell’ambito della terza edizione del Bando Giovani SMART, dedicato alle iniziative giovanili che promuovono partecipazione, inclusione e sviluppo di nuove competenze. Il progetto mira a dotare i ragazzi delle necessarie competenze digitali per gestire in modo consapevole e positivo le opportunità fornite dall’Intelligenza artificiale

Il finanziamento per i progetti per l’educazione digitale

Il finanziamento ammonta a 30mila euro che verranno impiegati nel corso del 2026 per attività in grado di coinvolgere circa 300 ragazzi concorezzesi.

Capofila dell’iniziativa è l’Associazione Cittadinanza Digitale OdV, che coordinerà le attività tecniche e metodologiche, affiancata dal partenariato territoriale composto da: Comune di Concorezzo, l’AFOL Monza Brianza, l’Oratorio San Luigi e il CASC – Centro coordinamento società sportive Concorezzo. A questi si aggiunge la collaborazione con l’Istituto Comprensivo G. Marconi, che permetterà di coinvolgere anche i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni in attività di sensibilizzazione e orientamento digitale.

Il sindaco Capitanio: “l’obiettivo è promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale, economica e politica del territorio”

“L’iniziativa – afferma il sindaco Mauro Capitanio- nasce con l’obiettivo di colmare il divario digitale e di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale, economica e politica del territorio, fornendo loro strumenti per comprendere e utilizzare l’intelligenza artificiale in modo consapevole, etico e responsabile. Il progetto intende prevenire situazioni di fragilità digitale, favorendo una cittadinanza pienamente partecipe e informata. Con “GiovanIA Concorezzo”, il territorio concorezzese si propone come laboratorio regionale per la formazione civica e digitale, dove istituzioni, scuola e associazionismo collaborano per costruire una generazione di giovani più consapevoli, responsabili e protagonisti del cambiamento tecnologico. L’impegno della nostra comunità su queste tematiche è quotidiano da tempo. L’iniziativa nasce, infatti, nel solco di un programma di interventi strutturato nell’ambito dei patti digitali che ha visto Comune e mondo della scuola impegnati in progetti che mirano a dare alle famiglie strumenti adeguati per una gestione consapevole e positiva della vita digitale dei ragazzi”.

Le tre azioni del progetto sull’intelligenza artificiale

Il progetto si fonda su tre azioni principali: una co-progettazione partecipata, che coinvolgerà i giovani come protagonisti attivi nella definizione dei contenuti, percorsi formativi di alfabetizzazione digitale e di introduzione all’intelligenza artificiale, tenuti da esperti e giovani volontari, e laboratori pratici territoriali per sperimentare direttamente le nuove tecnologie.
Le attività si svolgeranno presso le sedi dei partner, trasformandole in veri e propri hub locali di innovazione e cittadinanza digitale.