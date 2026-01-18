Diventa mamma: farà la consigliera in streaming

Concorezzo. Per accudire il nuovo nato farà la consigliere comunale-mamma in diretta streaming. Genitore e amministratore locale, a Concorezzo si può.

A sperimentare per prima il collegamento da remoto previsto dal regolamento, sarà il consigliere comunale Maria Piazza , recentemente diventata mamma per la terza volta.

Nel corso del consiglio comunale di lunedì 19 gennaio potrà collegarsi da casa e seguire i lavori partecipando in videoconferenza, senza doversi allontanare dalla figlia nata il 13 dicembre scorso.La connessione in video conferenza verrà infatti riconosciuta come “effettiva presenza” per il pieno esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali.

“Abbiamo voluto introdurre questa modalità operativa nel regolamento del Consiglio Comunale, con la volontà di rendere i lavori del Consiglio maggiormente inclusivi- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. La possibilità di partecipare da remoto per consiglieri in maternità o in paternità, rappresenta un sostegno alla vita anche politica e amministrativa dei neogenitori. Un messaggio positivo di inclusione e di normalizzazione della genitorialità all’interno delle istituzioni”.