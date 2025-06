È Torresani il nuovo manager del distretto urbano del commercio

Concorezzo. E’ stato nominato il nuovo manager del distretto urbano del commercio locale di Concorezzo.

Si tratta di Maurizio Torresani, titolare di MT Ottica che da 26 anni opera a Concorezzo e in passato anche presidente dei commercianti .

Il nuovo manager sarà in carica fino al 2029. Obiettivo del mandato, la partecipazione ai bandi regionali dedicati e il coordinamento degli stakeholders nell’ambito della crescita e dello sviluppo del distretto locale. Tra le attività sarà previsto anche lo sviluppo di iniziative di marketing territoriale insieme al Comune e in collaborazione con l’associazione commercianti.

Il distretto urbano del commercio locale è attivo a Concorezzo dal 2011 e negli anni il suo confine è stato esteso all’intero territorio comunale.

“Con la nomina del manager del Distretto Urbano del Commercio – ha dichiarato Gabriele Borgonovo, assessore al Commercio e Attività Produttive – vogliamo rafforzare in modo strutturato il tessuto commerciale e imprenditoriale di Concorezzo. Il distretto coinvolge non solo i commercianti, ma anche ristoratori, albergatori e imprenditori in senso ampio. Auguriamo quindi buon lavoro al nuovo manager: un imprenditore con grande esperienza sul campo, che saprà gestire con competenza i progetti e le opportunità legate ai bandi regionali.”