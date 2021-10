Ecco perché Gatto Panceri merita l'alloro della Provincia

Concorezzo. Gatto Panceri conquista un altro meritato riconoscimento. Nell'anno delle sessanta candeline, spente lo scorso 26 maggio, Luigi Giovanni Maria Panceri (questo il suo nome all'anagrafe), verrà premiato dalla Provincia di Monza e Brianza con una menzione speciale in occasione della benemerenza “Premio Beato Talamoni”.

La Provincia ha infatti accettato la candidatura presentata dal Comune nell’ambito della solenne cerimonia che si terrà il prossimo 23 ottobre.

Sono già passati 35 anni dal suo esordio a Sanremo con Scherzi della vita e da allora Gatto non ha mai smesso di emozionare. Come autore, ha firmato brani che hanno fatto la storia della musica come "Vivo per lei" interpretata da Andrea Bocelli e Giorgia e capace di vendere in tutto il mondo 45 milioni di copie.

Nel 1989 il demo di una sua canzone, Canterò per te, arrivò a Mina, che decise di inciderla sul suo album Uiallalla: questo gli permise di farsi conoscere e ottenere il suo primo contratto discografico.

Tra le sue canzoni di successo "L'amore va oltre", "Un qualunque posto fuori e dentro di te", “Abita in te”, “E’ solo musica” e “Mia”.

CURIOSITA'. Per Giorgia firma alcuni brani del suo album Come Thelma e Louise del 1995, tra i quali i singoli C'è da fare e Riguarda noi: in precedenza aveva collaborato con Mietta nel suo album del 1994 Cambia pelle, dove comparvero alcuni suoi brani. Dopo un primo bilancio artistico, rappresentato dall'album Impronte digitali del 1995, che contiene alcuni inediti e i suoi maggiori successi, nel 1997 pubblicò Stellina che includeva fra i brani Le tue mani e Mia, raggiungendo così 90.000 copie, che gli valsero il Disco d'Oro. Nel 1999 fu nuovamente al Festival di Sanremo con Dove dov'è (classificatosi dodicesimo), brano incluso nel suo quarto album Cercasi amore. Nello stesso anno partecipa a Un disco per l'estate, vincendo il premio della critica con il brano Anello di fumo.

Nella foto Gatto Panceri agli esordi

Leggi anche

Gatto accetta la sfida: canterà per nonna Paolina

Il buen retiro del Gatto: l'amore va oltre

Che meraviglia il nuovo album del Gatto

Cambio di look e raduno fan del Nord per Gatto Panceri

Riportare a casa i Marò, anche Gatto Panceri con gli occhiali di Gandhi

Gatto Panceri: le foto dello strepitoso concerto in Villa Zoja

Gatto Panceri, l'"X Factor" del Papa