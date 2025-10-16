Educazione alimentare: il segreto del benessere

Concorezzo. Mangiare meglio per sentirsi meglio. Il segreto del benessere è racchiuso in semplici consigli e in un briciolo di educazione alimentare.

Proprio oggi, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha ricordato che “fin dai banchi di scuola è fondamentale educare i giovani a stili di vita sani. Per questo l’educazione alimentare è stata inserita nelle nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, così da aiutare studentesse e studenti a compiere scelte consapevoli per il proprio benessere e per il rispetto dell’ambiente.

Far conoscere il valore degli alimenti e l’importanza di una dieta equilibrata, incentivare il consumo di prodotti stagionali a Km zero, combattere lo spreco alimentare, a partire dalle scuole e dalle mense scolastiche, vuol dire tutelare il diritto alla salute delle future generazioni, un diritto che deve riguardare tutti i giovani, ovunque essi vivano”.

Consigli per tutti

Mercoledì 29 ottobre, presso l’erboristeria di via Libertà, sarà presente la biologa e nutrizionista Alice Del Corno per illustrare percorsi personalizzati e diete, anche per sportivi.

Per informazioni e appuntamenti leggere i volantini qui sotto