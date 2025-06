Educazione digitale, Capitanio premiato alla Camera

Concorezzo. “Ambasciatore della Costituzione”. Questo il riconoscimento consegnato mercoledì mattina alla Camera dei deputati all’onorevole concorezzese Massimiliano Capitanio. Il Commissario Agcom, 51 anni, gemello del sindaco, ha ricevuto la targa dalla Fondazione Articolo 49 nell’ambito della premiazione di alcuni progetti scolastici di educazione civica e digitale realizzati in collaborazione con il Parlamento europeo.

Era stato proprio Capitanio da parlamentare a promuovee e firmare la legge 92/2019 con cui l’educazione civica è tornata a essere obbligatoria e curricolare in tutte le scuole italiane. Ora nel suo ruolo all’interno dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni sta sostenendo l’iniziativa del patentino digitale per un uso consapevole delle tecnologie.

A consegnargli il riconoscimento è stato il presidente della Fondazione Articolo 49 in occasione della cerimonia di premiazione di alcuni progetti educativi che hanno coinvolto a livello nazionale 6.247 studenti, 325 classi e 127 scuole. Tra questi anche il percorso educativo “Online Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale” promosso dalla Fondazione Articolo 49 e realizzato con il patrocinio di AGCOM e Corecom all’interno delle iniziative del patentino digitale.

Iniziative per riflettere su IA, fake news, identità e sicurezza online, prevenzione del cyberbullismo e molto altro.

“Questo riconoscimento premia il lavoro di Agcom e del personale coinvolto nello splendido progetto del patentino digitale – Sia Papa Leone XIV che il Presidente Mattarella hanno sottolineato come le nuove tecnologie possano essere utili se usate responsabilmente. Consapevolezza è la parola chiave per formare i nostri ragazzi, senza paure ma nemmeno senza regole. Grazie al contributo dei Corecom regionali è possibile portare queste iniziative in moltissime scuole: speriamo che il prossimo anno scolastico faccia registrare un numero di adesioni ancora più alto”.

Tra le tante iniziative sostenute da Capitanio anche quella del parental control: oggi in Italia è possibile richiedere gratuitamente l’attivazione di filtri di protezione sulle sim utilizzate dai figli e bloccare contenuti pericolosi o inadatti: siti per adulti, gioco d’azzardo, sette religiose, santoni della medicina, anonymazer e molto altro. È sufficiente contattare il proprio operatore. Il filtro parentale può essere attivato anche sulla linea fissa.

Sugli stessi temi, Capitanio (foto qui sopra) si è confrontato giovedì a Roma con la Polizia postale in un incontro promosso da Skuola.net e Meta.