Fabio Ghezzi torna in libreria con una profezia

«Dal terreno emerse un sentiero lastricato che conduceva all’ingresso di un’imponente città. Feha si stropicciò gli occhi certo di essere preda di un miraggio, ma non lo era. D’incanto era apparsa la città dimenticata che stava cercando.»

Se credete agli angeli custodi, crederete anche alla storia di Feha Gìbuss, un ragazzino che vive in una modesta casa di ringhiera milanese. Un mattino, rovistando in soffitta, scopre un antico libro sigillato da un incantesimo indistruttibile. Quel volume misterioso lo sceglie e lo guida, insieme al suo amico inseparabile, il bassotto Sagace, lungo un cammino di enigmi, di presagi e di una profezia millenaria: le Forze delle Tenebre si risvegliano, riversano sull’umanità un’oscurità senza precedenti, e Feha potrà fermarle solo decifrando il libro e accettando il proprio destino. Inizia così una battaglia epica tra luce e ombra, un’avventura fantasy ricca di magia, coraggio e speranza.

L’opera, edita da Mursia, si intitola Feha Gìbuss e il libro della profezia.

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