Fare Aps, esordio roboante

Concorezzo. Fare beneficienza, Fare divertimento, Fare felice la popolazione di Concorezzo con un’iniziativa pensata per essere apprezzata da tutti, è lo spirito dell’Associazione Fare.

Il Motor Day che si è svolto domenica 22 giugno 2025 lungo le vie del centro cittadino ha dato vita a una giornata dedicata alle vetture di fabbricazione americana, d’epoca e non, alle motociclette di ogni foggia, comprese le Vespa del club monzese dedicato all’iconico veicolo, e alle vetture modificate dagli appassionati del tuning.

L’evento è stato il debutto per l’Associazione Fare che si propone di portare sul territorio iniziative sociali e culturali arricchendo così l’offerta di eventi e iniziative di cui la città di Concorezzo vive soprattutto nelle settimane che anticipano la pausa estiva.

Una sessantina i veicoli presenti al Motor Day, dalle più classiche Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Pontiac TransAm a veicoli più rari e storici come i furgoncini della ‘surf generation’, le decappottabili che farebbero ottima figura nei lungometraggi dal più sfrenato glamour hollywoodiano, perfino una versione ispirata alla famosissima, almeno per chi ha qualche anno in più, Supercar dell’omonimo telefilm.

Il centro di Concorezzo si è animato fin dalle prime ore della domenica mattina con i cittadini che a fatica nascondevano curiosità e stupore per le meraviglie a quattro ruote esposte e per la passione dei proprietari che ne decantavano lodi, caratteristiche, storia, tecnica.

Motociclette, Vespa e veicoli tuning hanno completato la kermesse offrendo a tutti coloro che durante la giornata hanno deciso di trascorrere alcune ore tra rombi e cromature un assaggio di quello spirito motoristico che gli appassionati declinano in vari modi e che va dall’estetica più pura alle prestazioni più estreme.

La giornata si è conclusa con la sfilata delle vetture e delle motociclette che hanno percorso le vie del centro chiudendo così la prima edizione dell’iniziativa di debutto dell’Associazione Fare già pronta per il prossimo evento.

“E’ stata una giornata grandiosa e siamo contenti che sia piaciuta così tanto. Aspettiamo tutti il prossimo weekend (27-29 giugno 2025, ndr), con il teatro all’aperto di venerdì, il DJ set di sabato e con i nostri pony domenica”, dice Andrea Pirisi, presidente dell’Associazione Fare.

E’ proprio l’ultimo weekend di giugno a ospitare la festa di Fare presso villa Zoja, di cui l’Associazione ha preso in gestione gli spazi, con un programma che spazia dalla performance teatrale tratta dal testo Novecento di Alessandro Baricco, passando per la musica del DJ set e per le attrazioni anche per i più giovani come la possibilità di cavalcare i pony, e poi birra, cibo e socialità tutte le sere anche per trovare un po’ di fresco in questa caldissima ultima settimana di giugno.

Ma perché la beneficienza di cui si diceva all’inizio? Perché l’Associazione Fare sostiene la ricerca contro il Cancro di AIRC e lo fa raccogliendo donazioni volontarie da chi partecipa ai suoi eventi, è stato così con il Motor Day ed è così con la Festa di villa Zoja.

Per conoscere le iniziative di Fare, il programma dei suoi eventi e i progetti a cui sta lavorando ci sono la pagina Instagram e l’indirizzo Facebook, ma la cosa di gran lunga più bella da fare è quella di partecipare agli eventi.