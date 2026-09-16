Festa del paese a lume di candela

Concorezzo. Festa Patronale, Concorezzo festeggia con “Note a lume di candela”

Venerdì 2 ottobre al Cineteatro San Luigi il concerto a ingresso gratuito del Quartetto d’archi Pop Élite “Note a lume di candela”. Le prenotazioni apriranno martedì 22 settembre alle ore 9.30

Sarà un’esperienza sonora raffinata e coinvolgente, l’appuntamento musicale della Festa Patronale di Concorezzo. Il concerto “Note a lume di candela”, a ingresso gratuito, è in programma venerdì 2 ottobre alle ore 21 al Cineteatro San Luigi.

L’evento è organizzato dal Comune di Concorezzo in collaborazione con il Cineteatro San Luigi e si inserisce nel nuovo calendario della Festa Patronale che, per la prima volta quest’anno, torna alla sua collocazione originaria, nel periodo della ricorrenza dei santi patroni Cosma e Damiano, il 26 settembre.

Il nuovo programma, definito insieme alla Parrocchia e alle altre realtà del territorio, propone appuntamenti distribuiti tra settembre e ottobre, affiancando alle celebrazioni e agli eventi della tradizione anche momenti di incontro e partecipazione per tutta la comunità.

Il concerto porterà sul palco del Cineteatro San Luigi il Quartetto d’archi pop Élite, ensemble composto da due violini, viola e violoncello, che proporrà una serata musicale immersiva, accompagnata dalla luce di centinaia di candele.

Dal 2024 il Quartetto Élite affianca stabilmente il celebre trio Il Volo come prima parte nei loro tour e nelle principali produzioni live. Le musiciste vantano inoltre una ricca esperienza professionale, con collaborazioni con importanti nomi del panorama musicale e numerose apparizioni nelle prime serate televisive Rai e Mediaset. Il repertorio attraversa generi diversi, dalla musica classica al pop-rock, dalla dance alle più celebri colonne sonore del cinema, attraverso arrangiamenti originali e una formula spettacolare che valorizza le possibilità espressive del quartetto d’archi.

Il concerto sarà inoltre l’appuntamento che aprirà il fine settimana dei Mercati Internazionali, in programma da venerdì 2 a domenica 4 ottobre.

“La nuova Festa Patronale nasce con l’obiettivo di ritrovare il legame con la tradizione, riportando la ricorrenza dei Santi Cosma e Damiano al centro del calendario cittadino, ma anche di costruire occasioni capaci di coinvolgere tutta la comunità– ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio–. Il concerto Note a lume di candela è un appuntamento, organizzato per celebrare la Festa del Paese attraverso la musica e offrire ai cittadini una serata di spettacolo in un’atmosfera suggestiva: un momento di festa e di condivisione, con una proposta musicale di qualità sulla scia del tradizionale concerto di Natale organizzato dall’amministrazione comunale che ogni anno coinvolge centinaia di concorezzesi”.

“Il concerto “Note a lume di candela” rappresenta un’iniziativa capace di parlare a pubblici diversi, unendo l’eleganza del quartetto d’archi a un repertorio che spazia dalla musica classica al pop-rock, dalla dance alle grandi colonne sonore- ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. È una proposta che ben rappresenta il nuovo percorso della Festa Patronale: mantenere vive le tradizioni, affiancandole a momenti di incontro e di cultura contemporanei e accessibili, come il concerto al Cineteatro San Luigi e i Mercati Internazionali. Sono appuntamenti pensati per offrire alla cittadinanza occasioni per stare insieme, partecipare e vivere gli spazi della propria città”.

Prenotazioni dal 22 settembre

Il concerto è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le prenotazioni apriranno martedì 22 settembre 2026 alle ore 9.30.

Sarà possibile prenotare:

attraverso il sitowww.eventbrite.it, cercando “Note a lume di candela”;

presso la Biblioteca Comunale di Concorezzo.

Il calendario della Festa Patronale 2026

Settembre

Sabato 26 settembre, ore 10.30 – Messa Solenne

Domenica 27 settembre – Festa dell’Oratorio

Ottobre

Venerdì 2 ottobre, ore 21.00 – “Note a lume di candela”, concerto del Quartetto d’archi Pop Élite al Cineteatro San Luigi. Inaugurazione dei Mercati Internazionali.

Sabato 3 ottobre – Mercati Internazionali.

Domenica 4 ottobre, ore 10.30 – Messa solenne e Mercati Internazionali

ore 17, sagrato della Chiesa, esibizione corpo musicale Santa Cecilia

Lunedì 5 ottobre – Scuole chiuse

Venerdì 9 ottobre – Consegna delle Borse di studio

Domenica 11 ottobre – Cerimonia di consegna della benemerenza cittadina “Gügia dòra”

Novembre

Per ragioni organizzative e di stagionalità verranno programmate nel mese di novembre “La pusè buna” e le giostre.