Grignani, 30 anni fa la sua storia tra le dita

Milano. Una canzone che ha fatto la storia ed è rimasta nella storia. Continuando a vivere come tutti quei brani che diventano patrimonio musicale nel passaggio tra una generazione e l’altra. Era il 1994, Gianluca Grignani, classe 1972, di anni ne aveva 22 e, in quel periodo, con la famiglia, viveva il suo ritiro bucolico a Correzzana.

Bello ma soprattutto bravo, competente, istrionico, nel 1994 (notato tra i tanti da Vince Tempera e Massimo Luca) arriva a Sanremo Giovani con La mia storia fra le dita. E’ il brano che gli apre una carriera straordinaria: 5 milioni di dischi certificati, disco di diamante con Destinazione Paradiso, altro brano portato a Sanremo.

Per i 30 anni della canzone che lo ha lanciato, Grignani ha pubblicato sui social il testo originale del brano

“Quando finisco di scrivere una canzone non è più mia ma è vostra… ma mai come questa!

. Tra le foto la prima bozza del testo che scrissi sul retro di una pagina del calendario. Un bacio

Gian”, è stato il messaggio con cui il cantautore ha accompagnato il post celebrativo.

LO SAPEVI CHE? Una chicca su Gianluca